Вандерсон: «Краснодар» показал крутой результат Бразильский форвард добавил, что в клубе все счастливы.

Бразильский нападающий «Краснодара» после гостевой победы над московским «Спартаком» (1:0) выразил удовлетворение результатом.

«Я себя чувствовал хорошо, верил во всех игроков нашей команды. Мы хорошо подготовились к этому матчу, что было важно. Мы показали крутой результат, все очень счастливы», — приводит пресс-служба «Краснодара» слова Вандерсона.

Единственный мяч в игре с пенальти забил Ари. После этой победы «Краснодар» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Его отставание от идущего первым ЦСКА сократилось до шести очков.