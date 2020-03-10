Валерий Масалитин: Матч с «Ростовом» был худшим для Фернандеса в составе ЦСКА

– В этом матче от Марио осталась одна фамилия. Он не помогал ни защитникам, ни впереди. Худший матч футболиста за ЦСКА. Такого инертного и безразличного Марио я не видел. Еще выпадал Иван Обляков. Два удаления и еще два игрока, которые потерялись на поле. Уже после первого удаления надо было перестраивать защиту и ставить Виктора Васина. Менять Фернандеса или Облякова и играть в четыре защитника, – сказал Масалитин.
Напомним, что «Ростов» победил ЦСКА со счетом 3:2. В составе хозяев забитыми мячами отметились Роман Еременко, Ивелин Попов (с пенальти) и Павел Мамаев, забивший в ворота своего бывшего клуба. За ЦСКА отличились Арнор Сигурдссон и Максим Осипенко, поразивший собственные ворота.
Армейцы заканчивали матч вдевятером. На 20-й минуте прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов, а на 51-й – Вадим Карпов.
По ходу матча судья, Владислав Безбородов, назначил три пенальти. Попов свою попытку реализовал, а Еременко и Федор Чалов проиграли дуэли Игорю Акинфееву и Сергею Песьякову соответственно.
После этой игры ростовчане набрали 38 очков и вместе с «Краснодаром» делят третье-четвертое места в турнирной таблице. ЦСКА идет пятым (35).
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