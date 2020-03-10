Валерий Масалитин – о работе VAR: Пока только одно расстройство Бывший форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает, что использование VAR в РПЛ пока никак не помогает разобраться в спорных моментах.

– Это судейство вообще не поймешь. Например, момент с удалением Карпова. Был ли Попов вне игры или нет? Это первый момент и второй, где начинал фолить Ахметов. Нарушение началось до штрафной. Когда упал Попов, повтор показали с момента, когда он скинул мяч головой на ход, а был он вне игры или нет, внимание не заострили. Зато когда поставили пенальти в ворота «Ростова» все начали определять наличие или отсутствие офсайд. Аналогично и с моментов Кутепова с Сорокиным. Почему не посмотрели? Непонятно. Пока расстройство от VAR’а, – сказал Масалитин.

Напомним, что 26 февраля РФС сообщил о том, что система видеопомощи арбитрам будет работать на всех матчах второго круга чемпионата России. В первом круге VAR работал лишь на нескольких матчах каждого тура.