Валерий Масалитин – о работе VAR: Пока только одно расстройство
Бывший форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает, что использование VAR в РПЛ пока никак не помогает разобраться в спорных моментах.
– Это судейство вообще не поймешь. Например, момент с удалением Карпова. Был ли Попов вне игры или нет? Это первый момент и второй, где начинал фолить Ахметов. Нарушение началось до штрафной. Когда упал Попов, повтор показали с момента, когда он скинул мяч головой на ход, а был он вне игры или нет, внимание не заострили. Зато когда поставили пенальти в ворота «Ростова» все начали определять наличие или отсутствие офсайд. Аналогично и с моментов Кутепова с Сорокиным. Почему не посмотрели? Непонятно. Пока расстройство от VAR’а, – сказал Масалитин.
Напомним, что 26 февраля РФС сообщил о том, что система видеопомощи арбитрам будет работать на всех матчах второго круга чемпионата России. В первом круге VAR работал лишь на нескольких матчах каждого тура.
Елисеев – чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть?На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата.29.02.2020 17:00БиатлонТигай Лев
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокациюРоссийский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00ММАУсачев Владислав
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеруПятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта.26.02.2020 22:00ТеннисМысин Николай
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии ШараповойМария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00ТеннисАнисимов Вадим
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мираНа ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте.06.03.2020 23:45Фигурное катаниеТигай Лев
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла БенчичТретий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой.12.02.2020 22:00ТеннисМысин Николай
Георгий Джикия: Провокации Ари нас не раздражали, в Краснодаре мы играли так жеПосле матча «Спартак» - «Краснодар» защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от игры. 09.03.2020 21:11ФутболГригорьевская Юлия
Наши судьи обращаются с VAR, как мартышка с гранатойНовые технологии, призванные помочь арбитрам и сделать РПЛ чище и справедливее, все чаще работают по принципу: «хотели, как лучше, получилось – хуже не придумаешь». 21-й тур это наглядно подтвердил.09.03.2020 20:32ФутболМощенко Захар
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и ЩербаковуПоследнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом.07.03.2020 22:00Фигурное катаниеТигай Лев
Футбольный «пожар» на берегах Дона! «Ростов» едва не упустил победу над ЦСКААрмейцы потеряли из-за удалений двух игроков, однако едва не отыграли в гостях у «Ростова» два мяча. Но в итоге команда Валерия Карпина второй раз в чемпионате обыграла красно-синих.09.03.2020 16:30ФутболМощенко Захар