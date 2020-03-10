Холанд считает Мбаппе фантастическим игроком Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд перед ответной встречей 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» высказался о форварде парижан Килиане Мбаппе.

– Он фантастический игрок. Это была наша первая встреча, когда мы играли в 1/8 финала. Он так талантлив, выдающийся футболист. Если посмотреть на его рекорды, на то, чего он добился в таком возрасте – это безумие. Он отличный игрок, – цитирует Холанда France Football.

Отметим, что к 21 году Мбаппе сыграл в 180 матчах, забив 117 голов и отдав 66 ассистов. Он является трехкратным чемпионом Франции (2017-2019). В 2018-м в составе национальной сборной он стал чемпионом мира. На том турнире Килиан был признан лучшим молодым игроком. В 2017-м Мбаппе был удостоен награды Golden Boy.

Ответная встреча между «ПСЖ» и «Боруссией» пройдет в среду, 11 марта. Начало игры – в 23.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1. Дублем в той встречей отметился Холанд. У парижан гол на счету Неймара с передачи Мбаппе.