«Атлетико» хочет приобрести Матича

Как сообщает Fichajes.net, сделка по 31-летнему игроку может состояться ближайшим летом. Отметим, что контракт серб с манкунианцами истекает 30 июня этого года. Возможно, полузащитник переедет в Мадрид на правах свободного агента.
Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2017 года за сумму около 45 миллионов евро. Ранее он выступал за такие команды, как «Бенфика», «Витесс» и «Кошице».
Серб является трехкратным чемпионом Англии (2010, 2015 и 2017 годы). В общей сложности на его счету 457 игр – 26 голов и 30 ассистов. За национальную сборную Матич отыграл 48 встреч и забил два гола.
В этом сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил гол и сделал две результативных передачи.
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