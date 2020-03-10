«Атлетико» хочет приобрести Матича Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич входит в сферу интересов мадридского «Атлетико».

Как сообщает Fichajes.net, сделка по 31-летнему игроку может состояться ближайшим летом. Отметим, что контракт серб с манкунианцами истекает 30 июня этого года. Возможно, полузащитник переедет в Мадрид на правах свободного агента.

Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2017 года за сумму около 45 миллионов евро. Ранее он выступал за такие команды, как «Бенфика», «Витесс» и «Кошице».

Серб является трехкратным чемпионом Англии (2010, 2015 и 2017 годы). В общей сложности на его счету 457 игр – 26 голов и 30 ассистов. За национальную сборную Матич отыграл 48 встреч и забил два гола.

В этом сезоне полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил гол и сделал две результативных передачи.