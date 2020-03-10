Хакими готов вернуться в «Реал» Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, права на которого принадлежат «Реалу», отметил, что не против вернуться в мадридский клуб.

– Зидан придал мне уверенность в возможности быть профессиональным футболистом. Я благодарен ему за доверие. Мадрид мой дом. Мне там очень понравилось. Если клуб хочет, чтобы я вернулся, я вернусь. А если нет, мне придется написать свою историю в другой замечательной команде, цитирует Хакими Telefoot.

Ранее стало известно, что руководство «сливочных», несмотря на интерес к игроку со стороны «Баварии», рассчитывает вернуть своего защитника ближайшим летом и не намерено его продавать.

В этом сезоне Хакими провел 36 матчей, забил семь голов и сделал десять ассистов. За сборную Марокко он сыграл 28 встреч (2 гола).

Стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.