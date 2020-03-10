Дмитрий Ананко: «Спартаку» не хватило эмоций в матче с «Краснодаром» Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал поражение красно-белых от «Краснодара» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ.

– «Спартак» приучил нас к тому, что остается только надеяться. Что касается причин поражения от «Краснодара», класс и эмоции никто не отменял. Надо доказывать свой уровень, мастерство должно присутствовать. В матче с «Краснодаром» у «Спартака» эмоций не было, а мастерства маловато. Гости заслужили победу, – цитирует Ананко «РБ-Спорт».

Отметим, что вчера в рамках 21-го тура «Спартак» уступил «Краснодару» в домашней встрече со счетом 0:1. Победу «быкам» принес бывший нападающий москвичей Ари, реализовавший 11-метровый удар.

Ранее подопечные Тедеско после возобновления РПЛ одержали победы над «Динамо» (2:0) и ЦСКА в 1/4 Кубка России.

На данный момент, красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем матче они сыграют в гостях против «Оренбурга».