Хюсай готов продлить контракт с «Наполи» Защитник Эльсеид Хюсай может подписать новое соглашение с «Наполи».

По информации Il Mattino, 26-летний албанец доволен своим нынешним положением в клубе после прихода в команду главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Отметим, что Хюсай выступает за неаполитанскую команду с августа 2015 года. В начале нынешнего сезона он проиграл конкуренцию за место в составе итальянцу Джованни Ди Лоренцо – на счету 26-летнего албанца только 15 проведенных поединков, в которых он отдал одну результативную передачу.

Контракт Хюсая истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.

На данный момент «Наполи» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 26 турах.