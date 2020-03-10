Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» не хватает двух-трех игроков для борьбы за чемпионство Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Солскьяер рассказал, что необходимо его команде, чтобы вновь претендовать на победу в АПЛ.

– Мы чувствуем, что все время улучшаемся. Мы знаем, что нам не хватает одного-двух-трех игроков, чтобы считаться претендентом на титул, и нам необходим некоторый опыт, – цитирует Сульшера Goal.com.

Напомним, что в рамках 29-го тура АПЛ «красные дьяволы» на своем поле обыграли «Манчестер Сити» (2:0). Команда находится в трех очках от четвертого места, на котором сейчас располагается «Челси».

В последний раз «Юнайтед» становился чемпионом в сезоне 2012/2013 под руководством сэра Алекса Фергюсона.