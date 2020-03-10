Кокорин попал в символическую сборную 21-го тура по версии WhoScored В прошлую субботу «Сочи» дома победил «Урал» (2:0).

Статический футбольный портал WhoScored включил нападающего «Сочи» Александра Кокорина в символическую сборную по итогам 21-го тура РПЛ.

Помимо Александра, в состав вошли двое его партнеров по команде, а именно защитник Миха Мевля и полузащитник Кирилл Заика.

29-летний словенец провел на поле весь матч и был надежен в обороне, а 27-летний россиянин отметился забитым мячом во втором тайме и был заменен в добавленное время.

Сборная тура выглядит следующим образом:

Вратарь: Гилерме («Локомотив»),

Защитники: Андрей Малых («Оренбург»), Никита Чернов («Крылья Советов»), Миха Мевля («Сочи»), Александр Зуев («Рубин»);

Полузащитники: Александр Кокорин («Сочи»), Ивелин Попов («Ростов»), Денис Попович («Крылья Советов»), Кирилл Заика («Сочи»).

Нападающие: Алексей Миранчук («Локомотив»), Джордже Деспотович («Оренбург»).