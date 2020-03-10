Защитник «Реала» Марсело получил травму Сроки восстановления не называются.

Защитник мадридского «Реала» бразилец Марсело получил повреждение мышцы левого бедра. Это выявило проведенное 10 марта обследование.

Предположительно, он получил травму в проигранном матче против «Бетиса» (1:2) прошедшего тура чемпионата Испании, сообщает пресс-служба «королевского клуба» на своей странице в Twitter. Сроки восстановления игрока на данный момент неизвестны.

31-летний бразилец в этом сезоне провел за «Реал» 19 матчей. Он забил один гол и отдал шесть результативных передач.