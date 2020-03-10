Защитник «Реала» Марсело получил травму - Советский спорт
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10 марта 2020 14:52ФутболТрофименко Кирилл

Защитник «Реала» Марсело получил травму

Сроки восстановления не называются.

Защитник мадридского «Реала» бразилец Марсело получил повреждение мышцы левого бедра. Это выявило проведенное 10 марта обследование.

Предположительно, он получил травму в проигранном матче против «Бетиса» (1:2) прошедшего тура чемпионата Испании, сообщает пресс-служба «королевского клуба» на своей странице в Twitter. Сроки восстановления игрока на данный момент неизвестны.

31-летний бразилец в этом сезоне провел за «Реал» 19 матчей. Он забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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