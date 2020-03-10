Александр Кокорин: «Зенит» не выплатил мне даже положенные по контракту 18 тыс. рублей - Советский спорт
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10 марта 2020 15:10ФутболТрофименко Кирилл

Александр Кокорин: «Зенит» не выплатил мне даже положенные по контракту 18 тыс. рублей

Нападающий, на правах аренды играющий за «Сочи», считает, что клуб из Санкт-Петербурга бы с ним нечестен..

Принадлежащий «Зениту» форвард Александр Кокорин опроверг информацию, что требовал с клуба зарплату в четыре миллиона евро, отметив, что не получил за полгода ни копейки.

«Неправда, что я просил четыре млн евро, как утверждает «Зенит». Готов был спокойно играть до мая, выиграть чемпионство. Ничего не выпрашивал, суммы мифические. С сентября, как у меня появился контракт, мне ни разу не выплатили даже эти 18 тыс. руб. Он, видимо, это делают, чтобы показать, какой я плохой, что сидел, что выкручивал руки по контракту», — сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

Форвард считает, что клуб с ним не до конца честен. Он уверен, что есть странная история с заявкой. После ее отколонения, можно было написать заявление, и аппеляция, по мнению Кокорина, не заняла бы много времени. Юристы ему сказали, что хватило бы недели, а так футболисту пришлось пропустить еще несколько месяцев.

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