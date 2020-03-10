«Барселона» не может договориться с Тер Штегеном о новом контракте

Переговоры «Барселоны» о новом контракте с 27-летним вратарем Марком-Андре Тер Штегеном зашли в тупик и отложены до лета.
Goal.com сообщает, что каталонский клуб хотел бы сохранить своего основного голкипера, однако не готов повысить ему зарплату. Тер Штеген хотел бы зарабатывать около 15 миллионов евро за сезон, что сделало бы его вторым в команде после Лионеля Месси по размеру зарплаты. Руководители «Барселоны» согласны с тем, что вратарь заслужил улучшение условий контракта, однако клуб не может платить ему так много из-за ограничений финансового Fair Play.
Тем не менее, переговоры будут возобновлены ближайшим летом после завершения нынешнего сезона. Нынешний контракт Тер Штегена рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее испанские и британские СМИ сообщали об интересе к голкиперу каталонцев со стороны «Челси».
Немец перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2014 года за 12 миллионов евро. Всего на его счету 224 матча за сине-гранатовых. Тер Штеген пропустил 206 голов и 94 раза сыграл «на ноль». В нынешнем сезоне в активе голкипера 26 матчей в чемпионате Испании, 8 из которых были «сухими».
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