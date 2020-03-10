«Челси» подписал 16-летнего финна Полузащитник «ХИКа» подписал контракт с лондонским клубом.

Лондонский «Челси» заключил контракт с 16-летним финским полузащитником Джимми Тауриайненом.

«Я рад подписать соглашение с «Челси». Это честь для меня, выступать за такой клуб», — написал юный футболист на своей странице в Instagram.

Он также поблагодарил всех, кто поддержал его при принятии этого решения.