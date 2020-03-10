«Челси» подписал 16-летнего финна

Лондонский «Челси» заключил контракт с 16-летним финским полузащитником Джимми Тауриайненом.
«Я рад подписать соглашение с «Челси». Это честь для меня, выступать за такой клуб», — написал юный футболист на своей странице в Instagram.
Он также поблагодарил всех, кто поддержал его при принятии этого решения.
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