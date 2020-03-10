Капаррос возглавил сборную Армении

Испанский тренер Хоакин Капаррос возглавил национальную сборную Армении. Предыдущим местом работы 64-летнего специалиста была испанская «Севилья», где он исполнял обязанности главного тренера в концовке сезона 2018/2019.
Контракт подписан до 30 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении на официальном сайте.
12 февраля текущего года был расторгнут контракт с Абраамом Хашманяном, который был утвержден на должности главного тренера сборной Армении седьмого ноября 2019 года. Он не смог решить задачу выхода на Евро-2020 и при нем сборная потерпела самое унизительное поражение в истории. В последнем туре отбора армяне в гостях проиграли итальянцам со счетом 1:9.
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