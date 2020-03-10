Матч 1/8 финала Лиги Европы ЛАСК – «Манчестер Юнайтед» пройдет при простых трибунах Австрийский клуб принял такое решение в связи с распоряжением правительства.

Официальный сайт футбольного клуба ЛАСК сообщает, что домашний матч австрийской команды против «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы пройдет без зрителей. Игра должна состояться в четверг 12 марта.

Решение ЛАСКа связано с рекомендациями правительства Австрийской Республики из-за распространения коронавируса.

По состоянию на утро 10 марта в Австрии подтверждено 158 случаев заражения опасной инфекцией.

Также при пустых трибунах пройдут еще четыре встречи 1/8 финала Лиги Европы: «Севилья» – «Рома», «Интер» – «Хетафе» и «Вольфсбург» – «Шахтер» и «Олимпиакос» – «Вулверхэмптон».