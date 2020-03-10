«Лион» по пенальти обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА Следующим соперником французской команды станет австрийский «Ред Булл Зальцбург».

В 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА итальянская «Аталанта» на своем поле по пенальти уступила французскому «Лиону». Основное время матча завершилось со счетом 3:3, а в послематчевой серии гости победили 5:3.

К 30-й минуте «Аталанта» выигрывала 2:0. На 20-й счет открыл Роберто Пикколи, а затем отличился Николо Камбьяги. Далее французам удалось отыграться стараниями Амина Гуири и Модеста Дуку, который забили свои голы соответственно на 33-й и 47-й минутах. На 81-й Пикколи оформил дубль и вновь вывел «Аталанту» вперед, но на исходе основного времени «Лион» вновь восстановился равновесие. Автором забитого мяча стал Райан Шерки (90+4).

В четвертьфинале «Лион» сыграет в гостях с австрийским «Ред Булл Зальцбург» 17 или 18 марта.