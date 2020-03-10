Дюков покинул пост главы селекционного отдела ЦСКА

Глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков покидает клуб. Он занимал свой пост с 2017 года.
Специалист уходит по собственному желанию. Никаких конфликтов внутри клуба не было, сообщает Sport24.
ЦСКА в текущем сезоне первенства РПЛ занимает пятое место с 35-ю очками в 21-м туре. Лидирует питерский «Зенит», у которого 47 очков. На шесть очков отстает идущий вторым «Краснодар».
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