«Саутгемптон» выставлен на продажу 80% акций клуба оценены в 285 млн евро.

Английский «Саутгемптон» выставлен на продажу. Его владелец, китайский бизнесмен Джишенг Гао решил продать принадлежащие ему 80% акций клуба.

Он оценил пакет в 250 млн фунтов стерлингов (около 285 млн евро), сообщает Sport24 со ссылкой на британские СМИ.

Гао купил команду в 2017 году, однако болельщики его невзлюбили. Он неохотно вкладывал в клуб деньги. «Саутгемптон» плохо начал сезон и долгое время находился в зоне вылета., проиграв в 10-м туре «Лестеру» со счетом 0:9.

Во второй части сезона, впрочем, «Саутгемптон» немного выправил положение и поднялся на 14-е место в АПЛ. СМИ поэтому предложили, что на этом благоприятном фоне Гао увидел шанс выгодно продать клуб.