Юрген Клопп: В ответном матче против «Атлетико» нужно чаще бить в створ Главный тренер «Ливерпуля» провел пресс-конференцию накануне ответного матча 1/8 Лиги чемпионов.

Юрген Клопп заявил, что для того, чтобы победить мадридский «Атлетико» футболисты его команды должны чаще попадать в створ ворот соперника.

«Что нужно изменить в сравнении с первым матчем? Больше бить в створ! – цитирует слова немецкого тренера официальный сайт УЕФА. – То, что мы ни разу не попали по воротам, звучит так, как будто у нас не было шансов. Но это не так. У нас были моменты. Мы встречались, наверное, с лучшей командой мира по игре в глубокой защите. Счет 0:0 был бы блестящим результатом, но это не сделало бы игру дома существенно легче, потому что нам все равно пришлось бы забивать.

Завтра надо показать, что мы сделали выводы из ошибок в первом тайме, в первом матче, и что мы действительно хотим пройти дальше. У нас есть море возможностей, но в матче против столь солидной команды найти их будет очень сложно

Джордан Хендерсон готов. Что мы будем с этим делать – не знаю. Хотя нет – знаю, но не скажу! Алиссон точно не будет готов к матчу».

В Мадриде 18 февраля «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится завтра 11 марта на «Энфилд Роуд».