Суд оштрафовал Юмтити на 33 тысячи евро Футболист подвергнут такому наказанию за то, что нанес ущерб съемному жилью.

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити оштрафован на 33 тысячи евро. 14 тысяч футболист уже оплатил.

Француз нанес ущерб жилью, которое арендовал, сообщает Marca. Арендодатель, в свою очередь, обязал выплатить Юмтити залог за вычетом суммы ущерба, определенной судом. В общей сложности это 61 тыс. евро.

Владельцы дома требовали в качестве компенсации 183 тыс. евро. Они заявили, что футболист, помимо прочего, повредил краны, бассейн и паркетный пол.