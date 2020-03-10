Суд оштрафовал Юмтити на 33 тысячи евро - Советский спорт
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10 марта 2020 21:30ФутболТрофименко Кирилл

Суд оштрафовал Юмтити на 33 тысячи евро

Футболист подвергнут такому наказанию за то, что нанес ущерб съемному жилью.

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити оштрафован на 33 тысячи евро. 14 тысяч футболист уже оплатил.

Француз нанес ущерб жилью, которое арендовал, сообщает Marca. Арендодатель, в свою очередь, обязал выплатить Юмтити залог за вычетом суммы ущерба, определенной судом. В общей сложности это 61 тыс. евро.

Владельцы дома требовали в качестве компенсации 183 тыс. евро. Они заявили, что футболист, помимо прочего, повредил краны, бассейн и паркетный пол.

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