Суд оштрафовал Юмтити на 33 тысячи евро

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити оштрафован на 33 тысячи евро. 14 тысяч футболист уже оплатил.
Француз нанес ущерб жилью, которое арендовал, сообщает Marca. Арендодатель, в свою очередь, обязал выплатить Юмтити залог за вычетом суммы ущерба, определенной судом. В общей сложности это 61 тыс. евро.
Владельцы дома требовали в качестве компенсации 183 тыс. евро. Они заявили, что футболист, помимо прочего, повредил краны, бассейн и паркетный пол.
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