Томас Тухель: Мбаппе заболел, посмотрим сможет ли сыграть с «Боруссией» По предварительным данным, у форварда ангина.

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе может пропустить ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болезни. Он уже не принимает участие в тренировках второй день подряд.

«Килиан болен, у него ангина. Посмотрим, сможет ли он выйти на тренировку этим вечером, но он не был с нами в течение двух дней. Посмотрим и решим, сможет ли он сыграть», — приводит слова главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля официальный сайт клуба.

Специалист отметил, что все остальные в строю, за исключением Андера Эрреры. Тухель добавил, что уже практически определился со стартовым составом.

Матч состоится 11 марта в Париже и начнется в 23:00 мск. В первом матче «Боруссия» победила в Дортмунде со счетом 2:1.