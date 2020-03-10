Диего Симеоне: Играть без зрителей было бы несправедливо по отношению к «Ливерпулю» Главный тренер «Атлетико» прокомментировал слухи о том, что игра 1/8 Лиги чемпионов на «Энфилд Роуд» пройдет без зрителей.

Диего Симеоне пообщался с журналистами на пресс-конференции, посвященной ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Атлетико».

«В определенных ситуациях нам придется помучиться, но у нас тоже будут свои голевые моменты, – цитирует главного тренера «Атлетико» газета Marca. – Вы видели за последние восемь лет, что мы умеем, и нам нужно будет показать, что завтра мы все еще на это способны.

Мы встретимся с великолепной командой, которая демонстрирует свои способности с тех пор, как Юрген Клопп принял ее. Я никогда не был на «Энфилде» – ни как тренер, ни как игрок. Мне еще никогда не доводилось играть на таком великолепном стадионе, где выступает команда с настолько богатой историей. Арена придает им энергии.

Не опасаемся ли, что матч может пройти без болельщиков? Это слухи. Надеюсь, матч пройдет при болельщиках. Это было бы несправедливо по отношению к «Ливерпулю».

Не повторится ли то, что было в Турине? Есть ли план Б? Конечно, план Б у нас есть. В Турине мы не могли играть и бороться. Здесь мы постараемся сделать все, чтобы пройти в следующий раунд».

В прошлом сезоне «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов выиграл первый матч против «Ювентуса» со счетом 2:0, но затем уступил в Турине 0:3 и вылетел из турнира.

18 февраля команда Симеоне победила «Ливерпуль» в Мадриде со счетом 1:0. Ответная встреча состоится завтра 11 марта.