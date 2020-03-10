«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» и поднялся на четвертое место в таблице примеры Игру перенесли с 16 февраля из-за пожара на мусорной свалке.

Завершилась перенесенная игра 24-го тура чемпионата Испании. «Эйбар» на своем поле уступил «Реалу Сосьедаду» со счетом 1:2.

На 16-й минуте полузащитник гостей Микель Ойарсабаль открыл счет, реализовав пенальти, а на 75-й Виллиан Жозе увеличил перевес «Реала Сосьедада» точным ударом с правой после передачи Порту.

На 90-й форвард «Эйбара» Шарлес «размочил» счет, реализовав пенальти, но хозяевам не удалось спастись от поражения.

Стоит отметить, что вратарь «Реала Сосьедада» Алехандро Ремиро на 29-й минуте парировал пенальти в исполнении Фабиана Орельяны.

«Реал Сосьедад» поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 27 играх. Столько же очков у «Хетафе», но команда из пригорода Мадрида уступает баскам по дополнительным показателям.

«Эйбар» находится на 16-м месте, имея 27 очков (на одно больше, чем у «Сельты»).

13 марта «Эйбар» сыграет в гостях с мадридским «Реалом». 15-го «Реал Сосьедад» примет «Осасуну».