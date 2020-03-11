«РБ Лейпциг» впервые в истории пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, разгромив «Тоттенхэм» В первой встрече прошлогодний финалист проиграл «красным быкам» в Лондоне со счетом 0:1.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» завершился с результатом 3:0.

Марсель Забитцер сделал дубль, отличившись на 10-й и 21-й минутах. Третий гол «красных быков» на 87-й забил Эмиль Форсберг.

Напомним, что в первой встрече «Тоттенхэм» уступил «РБ Лейпциг» с результатом 0:1.

До нынешнего розыгрыша немецкий клуб никогда прежде не выходил в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» под руководством Маурисио Почеттино добрался до финала Лиги чемпионов, уступив в решающем матче «Ливерпулю» (0:2).

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта.