Юлиан Нагельсманн: «РБ Лейпциг» был лучше «Тоттенхэма» в этом матче и во всем противостоянии Немецкий специалист стал самым молодым тренером в истории, который преодолел раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн считает, что его команда абсолютно заслуженно прошла «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад, что мы пробились в следующий раунд. Мы были лучше «Тоттенхэма» в этом матче и во всем противостоянии. Мы впервые пробились в плей-офф и сделали это без нервов, но самое главное, что мы старались играть в своем фирменном стиле и важно, чтобы мы продолжать играть так в следующем раунде. Не думаем о будущем сопернике. Мы просто рады выходу в следующий раунд, а там кто достанется, тот достанется», - цитирует Нагельсманна сайт УЕФА.

Вчера ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 3:0. Марсель Забитцер оформил дубль. Еще один мяч на счету Эмиля Форсберга.

В первой встрече «Тоттенхэм» уступил сопернику со счетом 0:1.

Напомним, что в прошлом сезоне лондонцы под руководством Маурисио Почеттино добрались до финала Лиги чемпионов, проиграв в решающем матче «Ливерпулю» (0:2).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта.