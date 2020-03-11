Юлиан Нагельсманн: «РБ Лейпциг» был лучше «Тоттенхэма» в этом матче и во всем противостоянии

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн считает, что его команда абсолютно заслуженно прошла «Тоттенхэм» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я очень рад, что мы пробились в следующий раунд. Мы были лучше «Тоттенхэма» в этом матче и во всем противостоянии. Мы впервые пробились в плей-офф и сделали это без нервов, но самое главное, что мы старались играть в своем фирменном стиле и важно, чтобы мы продолжать играть так в следующем раунде. Не думаем о будущем сопернике. Мы просто рады выходу в следующий раунд, а там кто достанется, тот достанется», - цитирует Нагельсманна сайт УЕФА.
Вчера ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 3:0. Марсель Забитцер оформил дубль. Еще один мяч на счету Эмиля Форсберга.
В первой встрече «Тоттенхэм» уступил сопернику со счетом 0:1.
Напомним, что в прошлом сезоне лондонцы под руководством Маурисио Почеттино добрались до финала Лиги чемпионов, проиграв в решающем матче «Ливерпулю» (0:2).
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта.
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