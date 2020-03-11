Моуринью - после вылета «Тоттенхэма» из ЛЧ: Я не могу винить игроков — они отдали все, что могли В прошлом сезоне лондонцы играли в финале самого престижного еврокубка.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моринью поделился эмоциями после поражения от «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы допустили пару ошибок, они забили, затем уже сложно было что-либо менять. У них очень хорошая команда. Мы допустили все те же ошибки, которые анализировали в предыдущих матчах. Такое происходит, когда команде больше нечего выдать. Некого винить, когда практически в каждом матче какой-то игрок получает травму и выбывает из строя на месяцы. Я не могу винить игроков - они отдали все, что могли», - приводит слова португальца официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 3:0. Марсель Забитцер оформил дубль. Еще один мяч на счету Эмиля Форсберга.

В первой встрече «Тоттенхэм» уступил сопернику со счетом 0:1.

В прошлом сезоне лондонцы под руководством Маурисио Почеттино добрались до финала Лиги чемпионов, проиграв в решающем матче «Ливерпулю» (0:2).

15 марта в очередном туре АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».