Главный тренер «Аталанты» - о выходе в 1/4 финала ЛЧ: Сейчас мы очень счастливы Клуб из Бергамо впервые в истории добился такого достижения.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не скрывал эмоций после победы над «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Против «Валенсии» никогда и не может быть легко. Сегодня мы показали хороший уровень. Хотели победить любой ценой и подтвердить, что победа в первом матче не была случайной.

Когда забиваешь так много голов, то это всегда что-то из ряда вон выходящее. Мы побеждаем уже в пяти матчах подряд, и выступление в Лиге чемпионов помогает нам прибавлять еще и еще. Сейчас мы очень счастливы и довольны тем, чего нам удалось добиться», — цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

Напомним, в ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» на своем поле уступила «Аталанте» со счетом 3:4. В составе хозяев дубль сделал французский нападающий Кевин Гамейро, третий гол на счету Феррана Торреса.

У «Аталанты» покером отметился Йосип Иличич.

Клуб из Бергамо выиграл и первую встречу в Италии со счетом 4:1.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 20 марта.