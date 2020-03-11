Алли - о поражении от «РБ Лейпциг»: Такие матчи заставляют спуститься с небес - Советский спорт
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11 марта 2020 09:53ФутболНечаев Юрий

Алли - о поражении от «РБ Лейпциг»: Такие матчи заставляют спуститься с небес

В прошлом сезоне лондонцы играли в финале самого престижного еврокубка.

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

«Мы верили до матча, но не смогли показать ту игру, которую должны были. Предоставили сопернику слишком много шансов и были наказаны. Мы должны были продемонстрировать зрелость и сражаться, но у нас не получилось. Сегодня не все были на высоте. Мы проиграли множество единоборств.

Мы должны извиниться перед болельщиками. Они заслуживали большего. Такие матчи заставляют спуститься с небес. Мы находимся не в лучшей ситуации, но способны это изменить», - цитирует Алли пресс-служба УЕФА.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 3:0. Марсель Забитцер оформил дубль. Еще один мяч на счету Эмиля Форсберга.

В первой встрече «Тоттенхэм» уступил сопернику со счетом 0:1.

В прошлом сезоне лондонцы под руководством Маурисио Почеттино добрались до финала Лиги чемпионов, проиграв в решающем матче «Ливерпулю» (0:2).

15 марта в очередном туре АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

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