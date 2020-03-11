«ПСЖ» примет «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Игра в Париже начнется в 23:00 мск.

Сегодня «ПСЖ» на своем поле примет «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая игра, прошедшая в Дортмунде, завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1. На дубль норвежца Эрлинга Холанда парижане ответили точным ударом Неймара.

Отметим, что в прошлом сезоне «Боруссия» и «ПСЖ» вылетели из Лиги чемпионов именно на стадии 1/8 финала после матчей с английскими командами: немцы проиграли «Тоттенхэму» (0:3, 0:1), а французы – «Манчестер Юнайтед» (2:0, 1:3).

Матч «ПСЖ» - «Боруссия» пройдет 11 марта на стадионе «Parc des Princes» в Париже. Начало - 23:00 мск.