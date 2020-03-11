Рио Фердинанд: «Тоттенхэм» не верил в победу над «РБ Лейпциг»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал вылет «Тоттенхэма» от «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«У Моуринью выбыли из строя несколько лидеров, но многое определяет желание футболистов. А его у лондонцев не наблюдалось. Не было связи между наставником и игроками. «Тоттенхэм» не верил в победу.
Если бы мы не знали тренеров, а просто посмотрели этот матч, то сделали бы вывод - одна команда явно тренируется лучше, чем другая», - цитирует Фердинанда BT Sport.
Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 3:0. Марсель Забитцер оформил дубль. Еще один мяч на счету Эмиля Форсберга.
В первой встрече «Тоттенхэм» уступил сопернику со счетом 0:1.
В прошлом сезоне лондонцы под руководством Маурисио Почеттино добрались до финала Лиги чемпионов, проиграв в решающем матче «Ливерпулю» (0:2).
15 марта в очередном туре АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».
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