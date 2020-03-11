«Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Игра начнется в 23:00 мск.

Сегодня «Ливерпуль» примет «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая игра, состоявшаяся в Мадриде, завершилась победой испанцев со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Сауль Ньигес.

Отметим, что «Ливерпуль» является действующим победителем Лиги чемпионов, а «Атлетико» в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала, где проиграл «Ювентусу» (2:0, 0:3).

Матч «Ливерпуль» - «Атлетико» пройдет 11 марта на стадионе «Anfield» в Ливерпуле и начнется в 23:00 мск.