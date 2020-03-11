«Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня «Ливерпуль» примет «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первая игра, состоявшаяся в Мадриде, завершилась победой испанцев со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Сауль Ньигес.
Отметим, что «Ливерпуль» является действующим победителем Лиги чемпионов, а «Атлетико» в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала, где проиграл «Ювентусу» (2:0, 0:3).
Матч «Ливерпуль» - «Атлетико» пройдет 11 марта на стадионе «Anfield» в Ливерпуле и начнется в 23:00 мск.
«Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег Волшебник улетел. Вернется ли? «Автомобилист» сошел с дистанции «Автомобилист» проиграл «Сибири» пятый матч серии (1:2) и закончил сезон (счет в серии 1-4). На повестке дня главный вопрос: продолжит ли карьеру 41-летний Павел Дацюк? 10.03.2020 19:45 Хоккей Домрачев Владислав Кросби – черная метка для Малкина. «Пингвинз» деградируют с каждым туром Менее чем за месяц до конца регулярного чемпионата вдруг пробудились аутсайдеры, принявшиеся исправно откусывать очки у фаворитов и бойцов за плей-офф. 09.03.2020 16:30 Хоккей Славин Виталий Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме. 04.03.2020 23:00 Фигурное катание «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Сериал «Овечкин против Пастрняка». Сезон в разгаре! (видео) «Советский спорт» следит за гонкой снайперов НХЛ. Обзор очередного игрового дня. 10.03.2020 11:05 Хоккей Федоровский Александр Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео) Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249. 07.03.2020 03:00 ММА Ващенко Сергей