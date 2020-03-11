Юрген Клопп: В ответном матче с «Атлетико» «Ливерпуль» должен быть практически идеальными Игра начнется в 23:00 мск.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Нам нужно быть практически идеальными. «Ливерпуль» должен атаковать, создавать и обороняться, как никогда прежде. Поддержка наших трибун - большое преимущество для нас. Я с огромным уважением отношусь к «Атлетико», но любую команду можно победить», - цитирует Goal.com Клоппа.

Напомним, сегодня «Ливерпуль» примет «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра, состоявшаяся в Мадриде, завершилась победой испанцев со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Сауль Ньигес.

Отметим, что «Ливерпуль» является действующим победителем Лиги чемпионов, а «Атлетико» в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала, где проиграл «Ювентусу» (2:0, 0:3).

Матч «Ливерпуль» - «Атлетико» пройдет 11 марта на стадионе «Anfield» в Ливерпуле и начнется в 23:00 мск.