Юрген Клопп: В ответном матче с «Атлетико» «Ливерпуль» должен быть практически идеальными

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
«Нам нужно быть практически идеальными. «Ливерпуль» должен атаковать, создавать и обороняться, как никогда прежде. Поддержка наших трибун - большое преимущество для нас. Я с огромным уважением отношусь к «Атлетико», но любую команду можно победить», - цитирует Goal.com Клоппа.
Напомним, сегодня «Ливерпуль» примет «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра, состоявшаяся в Мадриде, завершилась победой испанцев со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Сауль Ньигес.
Отметим, что «Ливерпуль» является действующим победителем Лиги чемпионов, а «Атлетико» в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала, где проиграл «Ювентусу» (2:0, 0:3).
Матч «Ливерпуль» - «Атлетико» пройдет 11 марта на стадионе «Anfield» в Ливерпуле и начнется в 23:00 мск.
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