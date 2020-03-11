РФС назначил арбитров на матчи 22-го тура РПЛ (фото) Матчи пройдут с 13 по 16 марта.

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 22-го тура чемпионата России. На центральной игре тура между «Ростовом» и «Локомотивом» будет работать бригада Михаила Вилкова, сообщает официальный сайт РФС. Посмотреть эту публикацию в Instagram ⚠️ Арбитры на 22 тур ⚠️ Публикация от Российский Футбольный Союз (@rfsruofficial) 11 Мар 2020 в 2:43 PDT