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11 марта 2020 13:54Футбол

ЦСКА вернет деньги за билеты тем, кто не сможет попасть на стадион  

Футбольный клуб ЦСКА возместит финансовые средства, реализованные от продажи билетов, тем болельщикам, кто не сможет попасть на стадион.

«Мы ждем решения со стороны РФС и РПЛ о порядке проведения матчей с «Уфой» и «Зенитом», после чего будут приняты все решения по билетной программе. Тем, кто не сможет попасть на стадион из-за введенных ограничений, деньги будут возвращены», – сообщили NEWS.ru в пресс-службе клуба.

На данный момент футбольный клуб ЦСКА приостановил продажу билетов на ближайшие домашние матчи чемпионата России, которые пройдут 15 марта с «Уфой» и 22 марта с «Зенитом».

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