«Спартак» не принял решения относительно продаж билетов на игру с «Уфой» Футбольный клуб «Спартак» пока не принял решения относительно продаж билетов на ближайший домашний матч столичной команды с «Уфой», который состоится пятого апреля и попадает под запрет проведения массовых мероприятий.

Как стало известно NEWS.ru, руководство «красно-белых» ждет решения от Российского футбольного союза, после чего начнут обсуждать дальнейшие шаги. 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.