«Спартак» не принял решения относительно продаж билетов на игру с «Уфой»

Как стало известно NEWS.ru, руководство «красно-белых» ждет решения от Российского футбольного союза, после чего начнут обсуждать дальнейшие шаги.
10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.
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