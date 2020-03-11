Семина в «Локомотиве» может сменить бывший тренер «Партизана» Одним из кандидатов на пост главного тренера «железнодорожников» является Марко Николич.

Бывший главный тренер белградского «Партизана» Марко Николич может возглавить московский «Локомотив».

Контракт нынешнего тренера москвичей Юрия Семина рассчитан до конца текущего сезона, и ситуация с его продлением остается крайне запутанной. В СМИ то и дело появляются новости о конфликтах специалиста с руководством клуба. 72-летний тренер возглавляет «Локомотив» с 2016-го года.

Ранее он был главным тренером «железнодорожников» в 2009-2010, 1992-2005, 1986-1990-х годах. С его именем связаны все основные успехи команды. Под руководством Семина «Локо» три раза становился чемпионом страны (2002, 2004, 2018), а также шесть раз выигрывал Кубок России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019).

В текущем первенстве РПЛ «Локомотив» идет на четвертом месте, набрав 38 очков в 21-м матче.