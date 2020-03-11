Семина в «Локомотиве» может сменить бывший тренер «Партизана»

Бывший главный тренер белградского «Партизана» Марко Николич может возглавить московский «Локомотив».
Контракт нынешнего тренера москвичей Юрия Семина рассчитан до конца текущего сезона, и ситуация с его продлением остается крайне запутанной. В СМИ то и дело появляются новости о конфликтах специалиста с руководством клуба. 72-летний тренер возглавляет «Локомотив» с 2016-го года.
Ранее он был главным тренером «железнодорожников» в 2009-2010, 1992-2005, 1986-1990-х годах. С его именем связаны все основные успехи команды. Под руководством Семина «Локо» три раза становился чемпионом страны (2002, 2004, 2018), а также шесть раз выигрывал Кубок России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019).
В текущем первенстве РПЛ «Локомотив» идет на четвертом месте, набрав 38 очков в 21-м матче.
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