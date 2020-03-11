Георгий Шелия: Мы с болельщиками в одной лодке - Советский спорт
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11 марта 2020 16:17ФутболТрофименко Кирилл

Георгий Шелия: Мы с болельщиками в одной лодке

Футболисты «Тамбова» и фанаты клуба ждут, когда можно будет проводить матчи на домашней арене.

Голкипер «Тамбова» Георгий Шелия верит, что команда сохранит прописку в премьер-лиге, несмотря на то, что весь сезон клубу приходится играть на стадионах в других городах. Он подчеркнул важность допуска домашнего стадиона для болельщиков.

«Команда с болельщиками в одной лодке. Нам тоже обещали арену к сентябрю прошлого года. Затем перенесли открытие на ноябрь, на весну... У всех нас действующие контракты. Ребята верят, что команда сохранит прописку в высшем дивизионе и уже с лета начнет принимать соперников в Тамбове», — сказал Шелия в интервью «Советскому спорту».

По его словам, общая задача — это привезти в футбол в город. Тогда на матчах будет собираться не менее 10 тысяч болельщиков, и была бы совсем другая атмосфера.

«Домашние» матча этого сезона «Тамбов» проводил сначала в Саранске, а теперь в Нижнем Новгороде. Клуб занимает 13-е место в чемпионате с 22-мя очками.

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