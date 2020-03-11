Игрок «Ганновера» заразился коронавирусом

Защитник немецкого «Ганновера» Тимо Хюберс заразился коронавирусом.
Он в последнее время не контактировал с партнерами по команде, поэтому нет опасений, что партнеры по команде тоже заболели, сообщает пресс-служба «Ганновера» на своей странице в Twitter
23-летний Хюберс провел в этом сезоне три матча за клуб во второй Бундеслиге и забил один гол. Большую часть игр он пропустил из-за травмы колена.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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