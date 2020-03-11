Доменико Тедеско: С молодыми игроками «Спартака» можно много сделать - Советский спорт
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11 марта 2020 19:09ФутболТрофименко Кирилл

Доменико Тедеско: С молодыми игроками «Спартака» можно много сделать

Главный тренер москвичей считает, что возможно многое изменить за короткий срок.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил уверенность, что с молодыми игроками команды можно многого добиться. Главное — научится справляться с трудностями.

«Работать с молодыми игроками, а не с мировыми звездами, несложно. Мы все мотивированы, испытываем спортивный голод — это важнее всего. Поэтому многое можно сделать за относительно короткое время, многое изменить. Результаты нужны в спорте быстрее, и в этом привлекательность», — сказал Тедеско в интервью DW.

По его словам, стабилизировать игру это не значит ее усложнять. Однако целью команды всегда должна быть победа в каждом матче, к этому должны стремиться и тренеры и игроки.

Тедеско отметил, что нужно учиться устранять барьеры на пути, даже находясь в сложной ситуации. Специалист считает, что шаг за шагом можно прийти к успеху.

«Спартак» после 21-го тура первенства РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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