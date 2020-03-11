Доменико Тедеско: Главные дерби — с ЦСКА и «Динамо» Итальянский тренер добавил, что матчи с «Локомотивом» не такие значимые.

Главный тренер московского «Спартака» назвал главные дерби для его команды, отметив, что целью всегда являются только первые места в чемпионате.

«Мы хотим занимать первое, второе, третье место, но постоянно, что-то упускаем. Хотя и постепенно движемся вперед», — сказал Тедеско в интервью DW.

Он также заметил, что главные дерби для «Спартака» — с ЦСКА и «Динамо», которые он и все остальные очень ждут. А вот игры с «Локомотивом» не такие значимые.

Итальянский тренер рассказал, как в преддверии дерби к нему в повседневной жизни за автографами подходят фанаты и говорят, что выиграйте вот эти две игры, а остальное и не важно.

«Спартак» после 21-го тура первенства РПЛ занимает 10-е место, набрав 25 очков.