«Ювентус» может купить Кейна Туринский клуб рассчитывает составить ударную пару форвардов вместе с Криштиану Роналду.

Итальянский «Ювентус» хочет приобрести у лондонского «Тоттенхэма» нападающего Гарри Кейна.

Таким образом туринский клуб намерен сформировать новую пару ударных форвардов Роналду — Кейн, сообщает Tuttosport. Клуб ищет игрока, который позволил бы португальцу чувствовать себя более свободно в атаке.

В список, составленный спортивным директором туринцев Фабио Паратичи, входят, помимо Кейна, Мауро Икарди, Габриэл Жезус и Тимо Вернер.

Кейн сейчас восстанавливается после травмы бедра, полученную в январе. По прогнозам медиков, он сможет вернуться на поле в апреле.