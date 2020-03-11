«Ювентус» может купить Кейна

Итальянский «Ювентус» хочет приобрести у лондонского «Тоттенхэма» нападающего Гарри Кейна.
Таким образом туринский клуб намерен сформировать новую пару ударных форвардов Роналду — Кейн, сообщает Tuttosport. Клуб ищет игрока, который позволил бы португальцу чувствовать себя более свободно в атаке.
В список, составленный спортивным директором туринцев Фабио Паратичи, входят, помимо Кейна, Мауро Икарди, Габриэл Жезус и Тимо Вернер.
Кейн сейчас восстанавливается после травмы бедра, полученную в январе. По прогнозам медиков, он сможет вернуться на поле в апреле.
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