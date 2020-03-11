«Спартак» и ЦСКА сыграют 12 апреля. РПЛ опубликовала расписание до конца сезона

Премьер-лига опубликовала расписание матчей в ближайших турах. Дерби «Спартак» — ЦСКА состоится 12 апреля.
Расписание всех матчей.
24 тур
4 апреля
«Спартак» – «Уфа» 14:00
«Рубин» – «Локомотив» 16:30
«Ростов» – «Арсенал» 19:00
5 апреля
«Урал» – «Тамбов» 11:30
«Зенит» – «Крылья Советов» 14:00
«Ахмат» – «Сочи» 14:00
«Оренбург» – «Краснодар» 16:30
«Динамо» – ПФК ЦСКА 19:00
25 тур
10 апреля
«Уфа» – «Рубин» 17:30
11 апреля
«Оренбург» – «Урал» 11:30
«Сочи» – «Динамо» 14:00
«Ростов» – «Краснодар» 16:30
«Локомотив» – «Крылья Советов» 19:00
12 апреля
«Тамбов» – «Зенит» 14:00
«Арсенал» – «Ахмат» 16:30
ЦСКА – «Спартак» 19:30
26 тур
17 апреля
«Локомотив» – «Сочи» 19:30
18 апреля
«Уфа» – «Урал» 11:30
«Рубин» – «Оренбург» 14:00
«Ахмат» – ЦСКА 16:30
«Динамо» – «Арсенал» 19:00
19 апреля
«Крылья Советов» – «Ростов» 14:00
«Краснодар» – «Зенит» 16:30
«Спартак» – «Тамбов» 19:00
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