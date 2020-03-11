Дубль Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург» (видео)

«Сочи» на своем поле крупно обыграл «Оренбург» в перенесенном матче 18-го тура. Матч закончился со счетом 5:1. Дубль сделал Александр Кокорин.

Голы у хозяев забили: Тимур Аюпов (24-я минута, автогол), Александр Кокорин (35, 62), Андрей Мостовой (73) и Кристиан Нобоа (78).

У гостей отличился Джоэль Фамейе ( 85).

«Сочи» после этой победы набрал 21 очко в 21-м туре и поднялся на 13-е место, покинув зону вылета. У «Оренбурга» 23 очка и 11-е место.

РПЛ

18-й тур

«Сочи» (Сочи) - «Оренбург» (Оренбург) - 5:1 (2:0).

Голы: Аюпов (24, автогол), Кокорин (35, 62), Мостовой (73), Нобоа (78) — Фамейе (85).

Предупреждения: Фамейе (87).