«Ливерпуль» – «Атлетико». Стартовые составы Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» на ответную встречу первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах, Роберто Фирмино, Мане. «Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Ренан Лоди, Коке, Сауль Ньигес, Коке, Анхель Корреа, Диего Коста, Жоау Фелиш. Напомним, что 18 февраля «Атлетико» выиграл первый матч в Мадриде со счетом 1:0.