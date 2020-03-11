«ПСЖ» – «Боруссия» (Дортмунд). Стартовые составы Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в Париже в 23:00 по московскому времени и пройдет без зрителей.

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссии» на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ»: Кейлор Навас, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Ди Мария, Гейе, Паредес, Сарабия, Кавани, Неймар. «Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Витсель, Джан, Геррейру, Санчо, Холанд, Т.Азар. В первой встрече 18 февраля «Боруссия» добилась победы в Дортмунде со счетом 2:1.