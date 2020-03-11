«ПСЖ» – «Боруссия» (Дортмунд). Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссии» на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ»: Кейлор Навас, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Ди Мария, Гейе, Паредес, Сарабия, Кавани, Неймар.
«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Витсель, Джан, Геррейру, Санчо, Холанд, Т.Азар.
В первой встрече 18 февраля «Боруссия» добилась победы в Дортмунде со счетом 2:1.
Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как это было До поединка осталось полтора месяца. 07.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей Джино выпустил джина из кувшина. Как прошел день в НХЛ (видео) Евгений Малкин снова набирает очки, Артемий Панарин на раздаче, Денис Гурьянов дерется, но не спасает «Даллас» от очередного фиаско.
11.03.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр 13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Почему «Ливерпуль» – фаворит, а Париж – нет. Анонс матчей Лиги чемпионов Главное блюдо этой недели Лига чемпионов припасла на среду, когда «Ливерпуль» и «ПСЖ» попробует отыграться дома за гостевые поражения соответственно от «Атлетико» (0:1) и дортмундской «Боруссии» (1:2). 11.03.2020 12:00 Футбол Паутов Максим Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай