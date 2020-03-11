Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» и вернулась на четвертое место Игра прошла при пустых трибунах.

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» со счетом 2:1 обыграла «Кельн».

На 32-й минуте счет открыл швейцарский нападающий хозяев Брель Эмболо, а на 70-й защитник «Кельна» Хорхе Мере направил мяч в свои ворота после прострела все того же Эмболо. Гости «размочили» счет на 81-й стараниями форварда Марка Ута, однако спастись от поражения не смогли.

Изначально матч должен был состояться 9 февраля, но игру перенесли из-за циклона «Сабина».

Менхенгладбахская «Боруссия» опередила «Байер» и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 25 матчах. У леверкузенцев – 47 очков.

«Кельн» находится на 10-й строчке, оставшись с 32 очками. Ранее «козлы» выиграли три матча подряд.

14 марта «Кельн» примет «Майнц», а 15-го «Боруссия» должна сыграть в гостях с «Айнтрахтом».