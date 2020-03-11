Александр Кокорин: Я не на пике формы, только возвращаюсь В матче против «Оренбурга» нападающий «Сочи» оформил дубль, а его команд победила с крупным счетом.

В перенесенном матче 18-го тура «Сочи» разгромил «Оренбург» со счетом 5:1. Александр Кокорин оформил дубль, а после встречи пообщался с журналистами.

«Хорошая и принципиальная игра для нашей команды и тренерского штаба, – цитирует нападающего сайт «Матч ТВ». – Все довольны, готовимся к следующей игре. Первый гол не мы забили. Удача была на нашей стороне, но впереди серьезный соперник. Не каждый раз удается забить два гола, да и для «Сочи» 5 голов — рекорд.

Не ожидали такой игры от «Оренбурга», но я бы не назвал ее безвольной. Мы забили практически все свои моменты. Они пытались отыгрываться, мы ловили их на контратаках.

Эпизод с пенальти был спорным? Вам со стороны виднее. Система видеоповторов тоже не зря работает. Время, чтобы разобраться, было. Судье подсказали.

Празднование гола мы вчера обсуждали с Сашей Соболевым из «Спартака». Мы с ним договорились о собственном праздновании гола. Я показал то, что я должен был сделать, теперь жду он него гола. Это междусобойчик. Жду от него празднования и хочу, чтобы он побыстрее забил.

У «Зенита» ноль голов, а у меня уже три? «Зенит» находится на первом месте и может себе такое позволить. У нас свои задачи. До этого были матчи с командами из второй восьмерки. Проверим себя теперь с «Краснодаром».

В оптимальной ли я форме? Какое там. Потихонечку возвращаюсь».

Кокорин после возобновления карьеры выступает за «Сочи» на правах аренды. В трех матчах весенней части чемпионата Александр забил три мяча, сделав одну результативную передачу.

Матч 22-го тура чемпионата России «Сочи» – «Краснодар» состоится 15 марта.