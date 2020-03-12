«Ливерпулю» и «Атлетико» понадобилось дополнительное время Игра на «Энфилд Роуд» продолжается в эти минуты.

Основное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Атлетико» со счетом 1:0. Поскольку первый матч на своем поле мадридская команда выиграла с таким же результатом, команды продолжат выяснение отношений в дополнительное время.

Единственный гол в основное время игры на «Энфилд Роуд» забил на 43-й минуте Жоржиньо Веналдум, головой переправив мяч в ворота Яна Облака после подачи Алекса Окслейда-Чемберлена.