«ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» и впервые с 2016 года вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Эта победа позволила чемпиону Франции выйти в четвертьфинал главного европейского клубного турнира впервые с 2016 года.

На 28-й минуте Неймар забил головой после углового Анхеля Ди Марии, а в концовке первого тайма (45+1) Хуан Бернат в одно касание переправил мяч в сетку после прострела бывшего полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

Первый матч в Дортмунде завершился победой «Боруссии» со счетом 2:1.

В трех предыдущих сезонах «ПСЖ» не продвигался в Лиге чемпионов дальше 1/8 финала, уступив «Барселоне», мадридскому «Реалу» и «Манчестер Юнайтед».

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов состоится 20 марта.

10 марта в 1/4 турнира пробились немецкий «РБ Лейпциг» и итальянская «Аталанта».